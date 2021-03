Brad Pitt ‘kapot’ van beslissing Angelina Jolie om tegen hem te getuigen

De twee zijn verwikkeld in een strijd om de voogdij van hun zes kinderen. Wettelijk zijn ze al gescheiden, maar het is nog onduidelijk wie de voogdij over hun kroost krijgt. De bron die dichtbij Brad Pitt staat vertelt dat er ‘nog veel emotie’ is na de scheiding die in 2019 officieel werd. “Brad is er kapot van dat Angelina deze weg wil inslaan. Hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden in het verleden en heeft zijn problemen al toegegeven”, aldus de insider. “Hij is gestopt met drinken en staat nu anders in het leven. Hun huwelijk kon met momenten heel toxisch zijn en uiteraard maakten ze ruzie, maar ze hebben samen ook veel mooie, passionele momenten beleefd. Hij vindt het jammer dat zijn ex op deze manier naar hem uithaalt, gezien hij zelf nooit met modder heeft gegooid om zijn slag thuis te halen in de rechtbank."