Brad Pitt heeft stoornis waardoor hij geen gezichten herkent: “Niemand gelooft mij”

Verkeerd beeld

Ongeveer 1 op de 50 mensen heeft last van gezichtsblindheid, zo ook de echtgenoot van de journalist die Brad Pitt mocht interviewen. Toen de acteur het nieuws vernam, werd hij even emotioneel. “Niemand gelooft mij. Ik wil hem ontmoeten”, klonk het onder meer. Pitt heeft het er in zijn leven al vaak moeilijk mee gehad. In 2013 vertelde de Amerikaanse acteur in een interview met ‘Esquire’ dat mensen hem vaak onbeleefd vonden. “Veel mensen haten mij omdat ze denken dat ik geen respect heb”, legt Pitt uit. Naar eigen zeggen probeert hij vaak om de situatie uit te leggen, maar krijgt hij geen gehoor. “Soms vraag ik gewoon eerlijk aan mensen waar we elkaar ontmoet hebben, maar het is alleen maar erger geworden.”