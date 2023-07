Brad Pitt gespot op Britse Grand Prix voor nieuwe Formule 1-film: “Ik ben er nog een beetje duizelig van”

“Het is enorm opwindend om het allemaal samen te zien komen. Het is geweldig dat we dit weekend eindelijk beginnen met filmen. Er zijn natuurlijk ook zenuwen, want we werken hier al zolang aan”, aldus Hamilton. Die laatste is bovendien ook ontzettend trots dat Brad Pitt een rol in de film speelt. “Brad is zo’n iconische acteur en hij heeft altijd fantastisch werk geleverd. Het is fantastisch om hem in de film te hebben.”