Brad Pitt gaat zelf racen tijdens Grand Prix van Groot-Brittannië voor nieuwe prent van Lewis Hamilton

CELEBRITIES Matthew Perry haalt belediging over Keanu Reeves uit zijn memoires: “Het was gemeen”

Matthew Perry (53) heeft een controversiële passage over Keanu Reeves (58) uit de toekomstige edities van zijn boek ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ gehaald. De ‘Friends’-acteur kreeg de afgelopen maanden bakken kritiek omdat hij zich in zijn memoires openlijk afvroeg waarom de ‘John Wick’-acteur nog op de wereld rondloopt, terwijl “getalenteerde acteurs zoals River Phoenix and Chris Farley zijn overleden”. “Ik heb iets stom gezegd en het was gemeen om te doen", geeft Perry nu toe.