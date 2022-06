Brad Pitt en Gwyneth Paltrow voelen vandaag nog altijd liefde voor elkaar: “Grappig hoe de dingen uitdraaien”

CelebritiesHoewel hun relatie in 1997 ten einde kwam, zijn Brad Pitt (58) en Gwyneth Paltrow (49) 25 jaar later nog altijd dikke vrienden. In een interview aan ‘Goop', de website van Gwyneth Paltrow, liet de acteur vallen dat hij altijd van haar zal houden, waarop Gwyneth antwoordde: “En ik hou van jou, ik hou zoveel van je.”

De voormalige geliefden waren in de jaren 90 verloofd, maar tot een huwelijk is het nooit gekomen. Van 1994 tot 1997 waren Brad Pitt en Gwyneth Paltrow een onafscheidelijk koppel. Twee decennia later, reflecteren de twee over hun relatie van vroeger en kijken ze naar een toekomst vol vriendschap. “Ja, het is mooi hoe dingen dan toch op een bepaalde manier uitdraaien", vertelde Pitt in het interview.

Pitt en Paltrow hadden het ook over Paltrows vader, Bruce, die overleed in 2002. Volgens de 49-jarige actrice had haar vader Pitt goedgekeurd en was hij volledig akkoord met hun huwelijk, ook al zijn de twee uiteindelijk niet met elkaar getrouwd. “Nu, twintig jaar later heb ik de juiste Brad gevonden, voor wie ik bestemd was”, grapte Gwyneth nog. Maar ook Bruce had een goede indruk gemaakt op de Amerikaanse acteur: “Die man was zo grappig! En jullie waren samen ook heel grappig. Ik vond het geweldig om jullie samen te zien.”

“Het is geweldig om je nog steeds als goede en dierbare vriendin te hebben”, ging hij verder. “En ik hou van je, en dat zal ik altijd blijven doen.” En dat gevoel is wederzijds: “Ik hou van jou, ik hou zoveel van je", reageerde Gwyneth Paltrow.

Amper één jaar na de split tussen Pitt en Paltrow trouwde Pitt met Jennifer Aniston, maar in 2005 kondigden de twee alweer hun scheiding aan. In augustus 2014 trouwde hij met Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen deelt. Brangelina, hét powerkoppel van Hollywood, ging twee jaar later uit elkaar, in 2016. De acteurs zijn tot op de dag van vandaag nog altijd verwikkeld in een bittere vechtscheiding.

In 2003 trouwde Paltrow met Coldplay-muzikant Chris Martin, waarna ze in 2014 vriendschappelijk uit elkaar gingen. Vier jaar later, in 2018, trouwde de Amerikaanse actrice met Brad Falchuk, met wie ze nog steeds gelukkig getrouwd is.

