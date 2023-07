“Brad Pitt en Angelina Jolie gaan schikken over wijnkasteel”

Brad Pitt en Angelina Jolie zouden het langlopende geschil over hun wijnhuis Chateau Miraval in Frankrijk buiten de rechtbank om willen oplossen. Verschillende showbizzmedia melden donderdag dat het gescheiden acteurskoppel een schikking gaat treffen over het kasteel.

Zowel het Amerikaanse ‘TMZ’ als het ‘Britse Daily Mail’ zegt in bezit te zijn van documenten die bewijzen dat het tweetal wil werken aan een oplossing. Eerder klaagde Pitt zijn ex-vrouw nog aan omdat zij haar aandelen in hun gezamenlijke wijnmakerij zonder toestemming had verkocht aan een Russische oligarch. En dat was niet zoals ze het hadden afgesproken, stelden de advocaten van Pitt destijds.

Chateau Miraval in Correns werd in 2008 gekocht door het stel, dat er ooit ook trouwde. Door de jaren heen zou vooral Pitt er een hoop geld in hebben geïnvesteerd. Mede om die reden hadden zij afgesproken dat geen van beiden zijn deel in het wijnhuis mocht verkopen zonder toestemming van de ander. Toen Jolie dat toch deed, voelde Pitt zich bedrogen, ook tegenover de Franse familie waarmee hij de succesvolle wijnen produceerde.

Volledig scherm Archiefbeeld. Chateau Miraval, het Franse wijnkasteel van Brad Pitt and Angelina Jolie in het zuiden van Frankrijk. (05/08/17) © Photo News

Volgens de recente berichtgeving van TMZ en Daily Mail zou Pitt nu in ieder geval een voorlopige beheerder voor het Chateau hebben aangewezen, die de dagelijkse gang van zaken in het wijnhuis in goede banen moet leiden. De rosé van Chateau Miraval werd door het bekende Amerikaanse lifestylemagazine ‘Wine Spectator’ verkozen tot een van de honderd beste wijnen ter wereld.