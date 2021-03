Sharon Stone werd op jonge leeftijd seksueel misbruikt door haar grootvader

CelebritiesEerder raakte er al bekend dat Sharon Stone (63) tijdens de opnames van ‘Basic Instinct’ de vraag kreeg om met haar tegenspeler naar bed te gaan, maar de actrice heeft nog enkele opvallende onthullingen gedaan. In haar autobiografie ‘The Beauty of Living Twice’ schrijft ze nu dat ze op jonge leeftijd seksueel misbruikt werd door haar grootvader.

In haar memoires schrijft Stone dat ze tijdens de begrafenis van haar opa haar hand in zijn kist gestoken heeft om te checken of hij wel degelijk overleden was. “Ik porde hem met mijn vinger en toen ik zeker wist dat hij dood was, kreeg ik een bevrijdend gevoel”, schrijft ze over haar grootvader Clarence Lawson. Volgens de actrice werd ze op jonge leeftijd verschillende keren seksueel misbruikt door haar opa. Ook haar jongere zus Kelly werd slachtoffer van de man.

Opgedragen aan haar moeder

In een interview met The New York Times vertelt Sharon Stone nu dat ze samen met haar zus de beslissing genomen heeft om het misbruik bekend te maken. Eerst hebben de twee zussen met hun moeder gesproken over de feiten, maar zij wilde het aanvankelijk niet over het misbruik hebben. Al heeft ze volgens Stone dan uiteindelijk toch het licht gezien.

Uiteindelijk heeft de actrice het boek ook opgedragen aan haar moeder. “Toen het af was, heb ik gedurende drie dagen aan haar voorgelezen. Ik had de griep en lag ziek in bed. Vervolgens is ze met mij in bed gekropen en heeft ze meer dan een uur met mij liggen praten. Na ons gesprek heb ik een groot deel van het boek herschreven. Op dat moment heb ik ook besloten om mijn memoires aan haar op te dragen”, klinkt het nog in het interview.

LEES OOK: