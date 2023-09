Maagzweer houdt Bruce Springsteen van Amerikaanse podia

Springsteen en zijn “E Street Band” onderneemt dit jaar een tournee die hem in juni ook naar de wei van Werchter bracht. In augustus moest hij ook al twee optredens annuleren wegens ziekte. Er werd toen niet dieper ingegaan op de aard van de ziekte.

De carrière van Springsteen strekt zich inmiddels uit over zes decennia. Hij verkocht meer dan 150 miljoen platen. Albums als ‘Born to Run’, ‘The River’ en ‘Born in the USA’ maakten van hem een wereldster. In eigen land geniet hij een iconische status.