Kelly Clarkson gebruikt haar scheiding als inspiratiebron voor nieuwe nummers

Kelly Clarkson en Brandon Blackstock gingen in de zomer van 2020 uit elkaar en hun break-up is ondertussen een echte vechtscheiding geworden. Blackstock vroeg de zangeres namelijk om absurd veel geld. Zo eiste hij maandelijks 436.000 dollar (360.000 euro) aan onderhoudsgeld en als het aan hem lag mocht Clarkson ook de gerechtskosten van 2 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) uit eigen zak betalen. De zangeres kaatste de bal op haar beurt terug en beschuldigde Brandon vervolgens van miljoenenfraude.

60 nieuwe nummers

Je zou dus voor minder in zak en as zitten, maar Kelly Clarkson laat haar emoties niet onbenut. Zo zou ze inspiratie halen uit haar ongeluk in de liefde. Resultaat? Clarkson heeft zo’n 60 nieuwe nummers klaar. In een interview met Entertainment Tonight vertelde ze nog dat het een zegen is dat ze haar emoties kan verwerken in haar muziek.