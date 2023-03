“Ik dronk vier flessen wijn in de ochtend”: Adele openhartig over relatie met alcohol

CELEBRITIESAdele (34) heeft zich van haar meest openhartige kant getoond. De Britse zangeres vertelde tijdens een van haar concerten in The Colosseum in Las Vegas over haar alcoholgebruik uit het verleden. “Ik dronk vier flessen wijn in de ochtend en besloot erna om te stoppen met drinken", onthulde ze aan het publiek.

Haar overmatige drankgebruik vond vooral plaats tijdens de lockdown, in 2020. “Ik herinner me dat het 11 uur in de ochtend was en ik had al zeker vier flessen wijn gedronken”, aldus de Britse zangeres. “Ik zei in 2020 dat ik mijn album wilde uitbrengen. Maar eigenlijk was ik gewoon thuis en dronken.”

Eerder onthulde Adele aan ‘Vogue’ dat ze “een nauwe relatie” had met drank. “Ik was altijd al gefascineerd door alcohol. Het heeft mijn vader van mij weggehouden, dus ik wilde weten wat er zo fantastisch aan was.” Gelukkig experimenteerde ze slechts een korte periode met alcohol. Het begon in de lockdown. Maar nadat haar vader Mark Evans in mei 2021 op 57-jarige leeftijd stierf aan darmkanker, zocht ze opnieuw troost in drank. In datzelfde jaar besloot de Britse zangeres ook te scheiden van haar ex-man Simon Konecki (48). Inmiddels heeft Adele de liefde gevonden bij Rich Paul en is ze gestopt met drinken. “Het is een geweldige manier om jezelf echt te leren kennen. Ik drink water en ben nuchter.”

De Britse zangeres heeft haar eerste deel concerten in The Colosseum in Las Vegas afgerond. Haar residentie werd wegens grote populariteit verlengd. In juni dit jaar zet ze haar concertreeks verder. Eerder liet ze al weten dat de optredens “één van de hoogtepunten van haar carrière” zijn.

KIJK. Adele verdwijnt in confetti tijdens show in Las Vegas

