“Ik was nooit seksueel geïnteresseerd in hem”: Kevin Spacey wint slag rond aantijgingen seksueel misbruik

Rapp vertelde voor het eerst zijn verhaal in een Buzzfeed-artikel uit oktober 2017. Daarin getuigde hij dat Spacey hem had opgetild, op een bed had gelegd en gedeeltelijk bovenop hem was gaan liggen. “Ik was me ervan bewust dat hij me seksueel probeerde te versieren”, schreef hij toen. In de derde week van het proces greep Spacey ook terug naar die bekentenis. Hij was naar verluidt geschokt toen Rapp de beschuldigingen vijf jaar geleden openbaar maakte: “Ik wist niet hoe dit mogelijk waar kon zijn”, zei Spacey. Hij benadrukte dat hij niet seksueel geïnteresseerd was in Rapp, omdat die destijds minderjarig was.