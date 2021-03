“Angelina Jolie zal bewijs van huiselijk geweld leveren tijdens scheidingszaak”

Celebrities INTERVIEW. Jamie Dornan vertelt hoe hij echtgenote Amelia versierde: “In een dikke kersttrui naar de luchthaven”

15 maart Jamie Dornan (38) werd dan wel wereldberoemd dankzij zijn rol als Christian Grey, toch slaagt de Ierse ‘Fifty Shades of Grey’-acteur er al jaren in om zijn leven grotendeels uit de spotlights te houden. Veel over zijn gezinsleven is dan ook niet geweten, al laat hij in een zeldzaam interview weten dat hij met Amelia Warner (38) wel degelijk het grote lot uit de loterij heeft gewonnen: “Ik wist vanaf de eerste seconde dat ik haar zag dat ik met haar wilde trouwen.”