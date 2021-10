Boy George stelt kunst voor: "Ik zit heus niet hele dagen te janken terwijl ik naar 'Karma Chameleon' luister"

Showbizz Tony Awards na twee jaar terug uitgereikt: ‘Moulin Rouge’ en ‘The Inheritan­ce' grote winnaars

30 september Zeggen dat de uitreiking van de Tony Awards, de Amerikaanse theaterprijzen, een bijzonder moment was, is nog mild uitgedrukt. Door de coronacrisis was het al twee jaar geleden dat de beeldjes nog eens werden uitgereikt. Bovendien zijn nog maar weinig shows opnieuw opgestart op Broadway, waardoor de ceremonie één grote reclamecampagne leek om het publiek weer naar de zalen te trekken.