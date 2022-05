Bono in Oekraïne: “Jonge Russen moeten Poetin uit zijn kantoor gooien”

CelebritiesDe Ierse groep U2 heeft verschillende verwoeste steden in Oekraïne bezocht. Tijdens een toespraak is frontman Bono dan ook duidelijk over wie volgens hem een verschil kan maken tegen Poetin. “De jonge Russen zijn degenen die Poetin uit zijn ambt moeten gooien”, zegt hij tegen de pers in het verwoeste Borodjanka. Eerder gaf Bono ook al een verrassingsoptreden in een metrostation in de Oekraïense hoofdstad Kiev.