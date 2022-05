Bono brengt memoires uit: “Over de mensen, de plaatsen en de mogelijkheden in mijn leven”

Celebrities Half miljoen handteke­nin­gen voor petitie om Johnny Depp terug te brengen in ‘Pirates of the Caribbean’

Meer dan een half miljoen Johnny Depp-fans smeken Disney om hem terug te brengen in de zesde ‘Pirates of the Caribbean’-film. Depp speelde in de vijf vorige films Captain Jack Sparrow, maar nadat hij door zijn ex Amber Heard werd beschuldigd van mishandeling, is hij die hoofdrol kwijt. 566.000 fans ‘and counting’ vragen nu om die situatie recht te zetten.

