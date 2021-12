Bondgirl Lana Wood over waarom ze James Bond dumpte: “Ik werd verliefd op een ander”

Lana Wood had een korte affaire met Sean Connery nog voor de start van de opnames van de film ‘Diamonds Are Forever’ in 1971. “Ik leerde Sean kennen tijdens een etentje met vrienden en ik vond hem echt een fijne kerel.” De twee raakten aan de praat en van het één kwam het ander. “We werden als magneten naar elkaar toegetrokken, hij was echt fantastisch. Het is ongelooflijk hoe comfortabel ik me voelde bij hem. En ook wanneer ik hem op de set zag dacht ik ‘Wauw!’”, vertelt de actrice in Fox News. Het stel hield hun affaire een lange tijd onder de radar. “Dat was nodig om te goed te kunnen werken. Alleen toen we de liefdesscènes draaiden werd het soms ongemakkelijk. De grens tussen professioneel en de realiteit was erg klein”, herinnert Wood zich.