Bond-girl Tanya Roberts (65) één dag na foutieve doodverklaring alsnog overleden

Nu is Roberts alsnog overleden, aldus TMZ. Zij werd vooral beroemd met haar rol als Bond-meisje in ‘A View to A Kill’, het laatste 007-avontuur van Roger Moore. Naast haar rol in de Bond-film uit 1985 werd Roberts ook bekend als Midge Pinciotti in comedy That ‘70s Show. Midge was de moeder van personage Donna (Laura Prepon) en in de eerste drie seizoenen één van de vaste gezichten van de show.