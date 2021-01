Bond-girl en Charlie’s Angel Tanya Roberts overleden

Film Welke James Bond-film is nu écht de beste? Jan Verheyen: “Het oude met het nieuwe tijdperk vergelij­ken, dat is eigenlijk niet eerlijk”

17 april Bond. James Bond. Een naam die al sinds de vroege jaren ‘60 onsterfelijk is gemaakt, maar waarachter eigenlijk veel meer namen schuilen dan eender welk ander personage. Als we ‘No Time To Die’ (de 007-prent die we met een beetje geluk in november dit jaar mogen verwachten) meerekenen, zijn er maar liefst 25 Bond-films in totaal. Maar welke is nu écht de beste? We vroegen het aan filmmaker Jan Verheyen, maar ook aan u, in onze grote James Bond-poll.