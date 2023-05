Bon Jovi in de wolken met verloving van zoon Jake en Millie Bobby Brown: “Ze is geweldig!”

In de radioshow van Andy Cohen, ‘Radio Andy’, liet hij voor het eerst van zich horen. “Ik weet niet of leeftijd er toe doet... of je de juiste partner vindt en samen groeit", stak hij van wal. “Dat is dan ook mijn advies: samen groeien. Dat vind ik verstandig.” Hij vervolgde: “Ik denk dat al mijn kinderen mensen hebben gevonden waarvan ze denken dat ze samen kunnen groeien én we mogen ze allemaal.” Of hij bovendien ook fan is van de hitserie ‘Stranger Things', waarin Millie Bobby Brown de hoofdrol vertolkt? “Ik heb het natuurlijk gezien! Millie is geweldig. Haar hele familie is geweldig. Jake is heel blij!”