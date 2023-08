'Bohemian Rhapsody'- koppel Rami Malek en Lucy Boynton na vijf jaar uit elkaar

‘Bohemian Rhapsody’

Niet alleen op het witte doek, maar ook in het echte leven vloeg de vonk over tussen Rami Malek en Lucy Boynton. Ze leerden elkaar kennen op de set van de biopic van Queen, ‘Bohemian Rhapsody’. In de film portretteert Malek de in 1992 overleden leadzanger Freddie Mercury en Boynton vertolkt de rol van diens geliefde en muze Mary Austin. De twee vormden een stel sinds 2018.

De relatiebreuk komt niet geheel onverwacht. Geruchten over hun breuk deden immers al langer de ronde. Zo werd het paar sinds de BAFTA Awards in Londen in februari, niet meer samen in het openbaar gespot. Bovendien werd Rami een maand geleden in het gezelschap gespot van een andere bekende blondine: ‘The Crown’-actrice Emma Corrin. Naar verluidt woonden ze samen het concert van Bruce Springsteen bij in Hyde Park. “Rami geniet van het leven en leeft zich uit", aldus de bron.