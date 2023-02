Boem patat: actrice Halle Berry valt vol op gezicht tijdens prijsuitreiking

Celebrities Engeltje voor de camera, maar een duivel achter de schermen: de twee gezichten van Reese Wither­spoon

“Warm, oprecht en empatisch.” Reese Witherspoon (46), die sinds vrijdag te zien is in haar eerste Netflixfilm ‘Your Place or Mine’, bouwde door de jaren heen een ijzersterke reputatie op. Op haar arrestatie in 2013 na liet de actrice publiekelijk geen enkele steek vallen, maar achter de schermen gaat het er minder koosjer aan toe. Zowel fans als collega’s kregen al te maken met haar divagedrag. “Iedereen is doodsbang om iets verkeerds te doen.” En ook haar eigen familie moest er al aan geloven. “Het had geen haar gescheeld of haar vader had haar niet naar het altaar begeleid.”

11 februari