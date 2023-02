Boem patat: actrice Halle Berry valt op gezicht onderweg naar podium tijdens prijsuitreiking

Celebrities Een mysterieu­ze levensver­ze­ke­ring, doodsbang om nog buiten te komen en ruzie met haar moeder: zo zagen de laatste dagen van Lisa Marie Presley eruit

“Op basis van hoe ze eruitzag, had iemand aan de alarmbel moeten trekken.” Over de dood van Lisa Marie Presley is al behoorlijk wat inkt gevloeid, maar een documentaire van TMZ werpt nu een nieuw licht op de laatste dagen van Elvis Presleys dochter. Van een mysterieuze levensverzekering over beschuldigingen van drugsgebruik tot de verzuurde relatie met haar moeder Priscilla: ‘TMZ Investigates: Lisa Marie Presley: Unending Tragedy’ onderzocht het overlijden van Lisa Marie tot in de puntjes. “Ze is alleen maar uit op haar geld. Ze had geen enkele relatie met haar moeder.”

12 februari