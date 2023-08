Boek over Amy Winehouse nog niet uit, maar nu al een bestseller

De bestellingen voor ‘In Her Words’ stromen gretig binnen. Het boek is een initiatief van de vader van Amy Winehouse. “We willen dat de wereld de echte Amy leert kennen”, verklaart hij. ‘In Her Words’ volgt dan ook haar levensverhaal, van klein Joods meisje in Londen tot muzikale wereldster. Alle foto’s komen uit het privéarchief van de familie.

Daarnaast bevat het boek handgeschreven teksten, dagboekfragmenten en gedichten van Winehouse, die in 2011 op 27-jarige leeftijd overleed als gevolg van een alcoholvergiftiging. Het materiaal in het boek is dan ook nog nooit eerder gedeeld met de wereld. Zoals de tekst ‘Fame Ambitions’, waarin Winehouse beschrijft wat ze als beroemdheid wil verwezenlijken. Het zijn pure dromen, waarvan sommige ook zijn uitgekomen. Zoals een samenwerking met de fotograaf David LaChapelle. Hij regisseerde in 2007 de videoclip van ‘Tears Dry on Their Own’. Verder wilde de ster ook graag een collaboratie met Missy Elliot, Timbaland, Liz Taylor en Paul Newman.