Bob Dylan aangeklaagd wegens vermeend seksueel misbruik van twaalfjarig meisje in 1965

Het misbruik gebeurde volgens de vrouw, die inmiddels 68 jaar is, meerdere keren en vond plaats tussen april en mei 1965 in onder meer het beroemde Chelsea Hotel in New York. Het slachtoffer heeft er tot op de dag van vandaag last van en claimt psychisch beschadigd te zijn. Ze eist een schadevergoeding. De inmiddels 80-jarige Dylan was tijdens het vermeende misbruik tussen de 23 en 24 jaar.