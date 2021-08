Bob Dylan aangeklaagd wegens seksueel misbruik van twaalfjarig meisje

Celebrities Sophia Bush legt uit waarom ze het niet langer over haar ex Chad Michael Murray wil hebben: “Het is mijn tijd niet waard”

11 augustus Sophia Bush (39) en Chad Michael Murray (39) vormden niet alleen een duo in ‘One Tree Hill’, maar de twee acteurs waren ook in het echte leven een tijdje een koppel. Een periode die Bush liever achter zich wil laten, zo blijkt. Tijdens een nieuwe aflevering van de podcast ‘Inside of You’ maakte de actrice duidelijk dat ze het niet langer over haar ex wil hebben.