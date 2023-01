Blue-zanger Lee Ryan schuldig bevonden aan aanval met racistisch motief

CelebritiesLee Ryan (39) één van de zangers van de Britse boyband Blue, is schuldig bevonden aan een aanval met racistisch motief. De zanger heeft in juli vorig jaar een stewardess lastig gevallen tijdens een vlucht van Glasgow naar Londen.

Ryan, die dronken was tijdens het incident, noemde de vrouw een “chocoladekoekje”. Daarnaast heeft de Blue-zanger op een gegeven moment ook het volgende gezegd tegen de stewardess: “Ik wil chocolade kinderen met jou krijgen.” Vlak na zijn uitspraak nam Lee de vrouw ook hardhandig beet bij haar polsen. De Blue-zanger maakte de opmerkingen in kwestie nadat de vrouw weigerde om hem nog meer alcohol te serveren. In de rechtbank zei Ryan dat zijn daden “speels” bedoeld waren. Daarnaast ontkende hij dat hij het woord ‘chocolade’ op een racistische manier gebruikt heeft.

De versie van de stewardess van British Airways, die op donderdag zelf aanwezig was in de rechtbank, klinkt echter helemaal anders. “Hij maakte opmerkingen over mijn huidskleur”, aldus de vrouw. Daarnaast bevestigde de dame in kwestie dat Lee Ryan haar inderdaad “een chocoladekoekje” genoemd heeft. Ryan werd in de rechtbank onder meer schuldig bevonden aan dronkenschap in een vliegtuig en een aanval met racistisch motief De zanger werd daarnaast ook schuldig bevonden aan het mishandeling nadat bleek dat hij een politieagent gebeten had.

Twintig minuten vertraging

Een passagier noemde het gedrag van Ryan destijds “krankzinnig en intimiderend”. “Hij gedroeg zich agressief richting de stewardessen nadat duidelijk werd dat ze hem geen alcohol zouden geven. Op een gegeven moment stond hij op en begon hij door het gangpad te lopen ondanks dat hem werd gevraagd om te gaan zitten”, aldus de passagier in een reactie aan de Britse krant ‘The Sun’. Als resultaat van het incident zou de vlucht zo’n twintig minuten vertraging opgelopen hebben. Bij aankomst in Londen stond de politie klaar om hem te arresteren.

Het is niet de eerste keer dat de popster een aanvaring heeft met de autoriteiten. Zijn wilde leven vol feestjes in de boyband Blue leidde al snel tot een alcoholverslaving. In het begin van zijn carrière kampte hij met een zware depressie en dronk hij twee flessen whisky per avond om de pijn te verzachten. In 2014 werd hij gearresteerd voor rijden onder invloed en cocaïnebezit, waarna hij zich liet opnemen in een afkickkliniek. Duidelijk zonder succes.

