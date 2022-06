Blote billen op de dansvloer, maar ijzersterk huwelijkscontract: Britney Spears heeft nieuwe leven goed voorbereid

Celebrities Alicia Keys verdedigt zichzelf na jubileum­con­cert: “Nummers werden persoon­lijk door Queen Elizabeth aange­vraagd”

Zaterdag gaf zangeres Alicia Keys (41) het beste van zichzelf tijdens ‘The Platinum Jubilee Concert’ in Londen. Maar haar optreden, ter ere van Queen Elizabeth (96), stootte toch op kritiek. Op sociale media reageerden sommigen vol onbegrip op de nummerkeuze. Want waarom zong ze ‘Empire State of Mind’, een nummer over New York? Omdat de Queen fan is, zo blijkt.

