Bloeit er opnieuw iets tussen Leonardo DiCaprio en Gigi Hadid? “Ze bleven de hele nacht samen”

Celebrities Hoe het luxeleven­tje van Sylvie Meis haar huwelijk kostte: “Ik heb altijd mijn eigen geld verdiend, en veel ook”

“Met pijn in het hart kondigen we aan dat we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan.” Zo maakten Sylvie Meis (44) en Niclas Castello (44) het einde van hun ‘sprookjeshuwelijk’ bekend. Hun levensstijlen zouden té haaks op elkaar staan. Hij een nuchtere kunstenaar, zij het schoolvoorbeeld van een luxebeest. Financieel gezien dus niet bepaald een match made in heaven.