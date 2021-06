Bloedmooie vrouwen, maar ook ruzies en jarenlange pesterijen: het woelige datingleven van Kanye West

Dat ‘Yé’ een zwak heeft voor bloedmooie vrouwen, is wel duidelijk. Van Sumeke tot Alexis en van Brooke tot Rose: het zijn stuk voor stuk ravissante dames die als een blok voor hem vielen. Maar hoe hard de rapper ook telkens probeert om zijn relaties te doen slagen, toch lijken ze om steeds weer dezelfde reden op de klippen te lopen: zijn bekendheid. Volgens zijn exen had West al vanaf het begin van zijn carrière moeite om aan zijn beroemdheid gewoon te worden. Dat zorgde niet alleen voor heel wat strubbelingen in zijn relaties, maar het werkte helaas ook mentale problemen in de hand. Zijn vele fratsen doorheen de jaren zijn daar het levende bewijs van. Hij verpestte in 2009 Taylor Swifts overwinningsspeech op de VMA’s, deed controversiële uitspraken over slavernij en abortussen en hij deed vorig jaar zelfs een gooi naar het Amerikaans presidentschap. Het is slechts een minuscule greep uit zijn wenkbrauwfronsend verleden. Maar wie zijn nu die ex-vriendinnen die ondanks alles hun uiterste best bleven doen om hun relatie met hem te doen slagen? Een overzicht.