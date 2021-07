Blink 182-frontman Mark Hoppus heeft kanker stadium 4: “Mijn bloed probeert me te vermoorden”

“We’re Beating This”, waren zijn woorden toen hij te horen kreeg dat zijn kanker zich al in stadium 4 bevindt. “Mijn moeder heeft drie keer kanker verslagen - twee keer borstkanker en een keer dezelfde kanker die ik heb”, onthulde hij in het interview. De Blink-182 frontman heeft niet te maken met bot-gerelateerde kanker, wel met bloed-gerelateerde. “Mijn bloed probeert me te vermoorden. Mijn classificatie is ‘diffuus grootcellig B-cel lymfoom’ (een vorm van lymfklierkanker, nvdr.), wat betekent, zoals ik het begrijp, dat het vier verschillende delen van mijn lichaam is binnengedrongen,” legde Hoppus uit. “Ik weet niet hoe ze die vier delen bepalen, maar het is in genoeg delen van mijn lichaam binnengedrongen om stadium 4 te hebben, wat volgens mij het hoogste is dat het kan bereiken.”