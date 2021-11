Blake Lively verft peperdure schoenen met nagellak “zodat ze bij mijn outfit passen”

Celebrities Sarah Jessica Parker heeft genoeg van kritiek op uiterlijk: “Ik wéét hoe ik eruitzie”

Binnenkort is Sarah Jessica Parker (56) weer te zien als de flamboyante schrijfster Carrie in ‘And Just Like That’, het langverwachte vervolg op ‘Sex and the City’. Niet alleen zijzelf is ondertussen zichtbaar wat ouder geworden, maar ook haar personage. En daar komt veel commentaar op, vertelt ze in Vogue.

