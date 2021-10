Blake Lively haalt uit naar paparazzi: “Dit is degoutant”

“Sommige ouders vinden dit prima, wij NIET”, schrijft Lively op Instagram. De actrice hecht veel belang aan de privacy van haar drie jonge dochters. Hollywood Star Kids, een Instagramaccount dat zich bezighoudt met de kinderen van beroemdheden, postte een foto van Blake en Ryan samen met Inez (5), James (6) en Betty (2): “Dit is zo degoutant”, schreef ze als reactie onder de foto. “Ik heb persoonlijk met iedereen gedeeld dat deze mannen mijn kinderen stalken en lastigvallen. En jij post dit nog steeds. Je zei dat je daarmee zou stoppen. Je hebt me dat persoonlijk beloofd. Dit is geen waardering. Dit ben JIJ die ook gebruik maakt van heel jonge kinderen. Verwijder dit. Alsjeblieft. Verwijder dit.”

Niet alleen van haar volgers kreeg Blake steun, ook haar mede-celebrity-moeders Gigi Hadid (26) en Sophie Turner (25) spraken zich al uit over de problematiek. Zo schreef Gigi in juni nog een open brief aan de paparazzi waarin ze vroeg om haar dochter Khai buiten beeld te laten, of als dat niet kon om haar gezicht te blurren. Sophie Turner postte dan weer een video, die inmiddels al verwijderd is, waarin ze haar woede uitte: “Ze is mijn dochter. Ze heeft niet om dit leven gevraagd, waarin ze gefotografeerd wordt. Het is fucking creepy dat volwassen, oude mannen foto’s maken van een baby zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Het is walgelijk, en jullie krijgen geen toestemming van mij.”