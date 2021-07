Blake Lively haalt stevig uit naar ‘schrikwekkende’ paparazzi: “Stop met het stalken van mijn kinderen”

Het begon allemaal toen Blake op wandel was in New York, samen met haar drie kinderen: James, Inez en Betty, die ze kreeg met acteur Ryan Reynolds. Blake werd de hele dag lastiggevallen door een fotograaf die in de struiken op de loer lag. Dat maakte haar kinderen erg bang. “Jullie hebben deze foto’s van mij samengeplakt zodat het lijkt alsof ik vrolijk zwaai”, aldus Blake in haar comment op de site van The Daily Mail. “Maar dat is misleidend. Het echte verhaal is: mijn kinderen werden de hele dag lang gestalkt door een vreemde man. Hij sprong opeens voor ons. En dan verstopte hij zich. Een vreemde op straat begon ruzie met hem te maken, omdat ze het zo erg vonden om dat met een stel kinderen te zien gebeuren.” Het schrikte de man echter niet af.