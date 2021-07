‘Black Widow’-ster Florence Pugh heeft het gehad met commentaar over haar veel oudere vriend: “Het zijn jullie zaken niet”

Braff (46) is een Amerikaans acteur, scenarist en filmproducent. Florence, die doorbrak in Hollywood dankzij haar glansrol in ‘Little Women’, is al meer dan twee jaar zijn vriendin. De actrice krijgt vaak te horen dat hun relatie ‘ongepast’ is, en dat is ze meer dan zat. “Ik denk dat mensen het vervelend vinden dat ik niet aan het daten ben met iemand die ze hadden verwacht”, zegt ze daarover. “Maar het is mijn leven, en ik ga niets veranderen om een betere headline te creëren. Ik wil ook nog gewoon een mens zijn.”

Pugh meent dat ze vaak negatieve reacties krijgt wanneer ze iets over haar vriend post op sociale media. “Maar ik ben 25 jaar oud”, brengt ze daar tegenin. “Ik ben al aan het werken sinds mijn 17de. Ik ben geld aan het verdienen sinds mijn 17de. Ik ben volwassen geworden op mijn 18de. Ik ben belastingen beginnen betalen op mijn 18de. Ik wil dit even onderstrepen: ik ben 25 jaar oud. Ik heb niemand nodig die me komt vertellen van wie ik wel of niet mag houden. En ik zou van mijn leven niet overwegen om iemand anders te vertellen van wie ze wel of niet mogen houden. Het is niet jouw plaats, en het heeft helemaal niets met jou te maken.” Voor wie zich daar niet in kan vinden, heeft ze een simpele boodschap: “Ik vind het niet erg dat je mij niet tof vindt. Volg me in dat geval gewoon niet.”