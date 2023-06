'Black Panther'-acteur Chadwick Boseman krijgt postuum ster op Hollywood Walk of Fame

celebrities KIJK. Beyoncé in tranen tijdens optreden: dansers eren overleden broer van kapitein met minuut stilte

Het was een emotionele show voor Beyoncé en haar dansers in de Duitse stad Hamburg. Op de dag van het concert krijgt Amari Marshall, één van de danseressen het bericht dat haar broer is overleden. Toch kiest ze ervoor om die avond op het podium te staan. Ze gebruikt haar solomoment om haar broer te eren. Samen met de dansers en Beyoncé zelf houdt ze een minuut stilte. Het is voor iedereen een moeilijk moment. Vervolgens gaat de show door, maar Beyoncé moet toch een traan wegvegen.