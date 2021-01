Bizarre soap Phil Collins ten einde: ex-vrouw heeft miljoenenvilla eindelijk verlaten “na gewapende overname”

Cevey woonde al een langere tijd in het enorme landhuis van de 69-jarige Britse zanger en drummer. Die was niet echter opgezet toen hij erachter kwam dat zijn ex een nieuwe liefde had en samen met hem in het gigantische optrekje woonde. Toen Collins meldde dat ze moest verhuizen, veranderde ze alle beveiligingscodes, plaatste ze bewakingscamera’s rond het pand en huurde ze gewapende bewakers in. De advocaten van Collins reageerden woest en spraken van een “gewapende bezetting en overname”.

Tanden niet poetsen

Cevey spande daarnaast een rechtszaak aan waarin ze een bedrag van 16 miljoen euro van haar voormalige man eiste. Volgens haar de helft van de waarde van het optrekje. De rechter vond echter dat de twee kemphanen hun geschil buiten de rechtbank moesten oplossen. Cevey moest wel onmiddellijk stoppen met wilde verhalen te verspreiden over hun scheiding. De rechter ging akkoord met een verzoek daartoe van de advocaten van de zanger.



In de rechtszaak rond haar deel van het huis diende Cevey documenten in waarin ze claimde dat Phil tijdens hun laatste jaren samen maandenlang niet douchte, zijn tanden nooit poetste, te veel dronk en niet meer in staat was seksueel te presteren. Omdat zij niet getrouwd waren, ging de rechtszaak puur om het eigendom van het huis. De rechter kwam tot de conclusie dat de claims niet relevant waren en dus uit de zaak geschrapt moesten worden.

Geld kwijt

Collins, die altijd heeft gezegd nooit meer naar het huis terug te willen, heeft volgens diverse media een koper gevonden die bereid is er bijna 33 miljoen euro voor te betalen. Orianne eiste in de rechtszaak de helft van de opbrengst, maar of ze dat ook daadwerkelijk krijgt is nog maar de vraag. De advocaat van Collins liet eerder weten dat daar wel een goede oplossing voor wordt gevonden.

Collins en Cevey gingen in 2006 uit elkaar, maar kwamen in 2016 toch weer samen. In 2008 betaalde de zanger haar een slordige 40 miljoen euro. Cevey zou dat geld inmiddels zo goed als zijn kwijtgeraakt.

