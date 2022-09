Bizarre gedrag van onherkenbare Cara Delevingne baart haar familie zorgen: “Ze heeft dringend hulp nodig”

“We zijn bezorgd. De situatie is al weken aan de gang, ook Cara’s familie is erbij betrokken”, aldus een bron over het zorgwekkende gedrag van het model. Volgens de insider, wellicht een vriend van de familie, zouden er zelfs gesprekken aan de gang zijn over een interventie. “Ze willen dat Cara de hulp krijgt die ze nodig heeft.”

De uitspraken in kwestie kwamen er nadat het Britse topmodel in de afgelopen weken de krantenkoppen haalde door haar onverzorgd voorkomen en vreemde handelingen. Afgelopen maandag arriveerde het model op de luchthaven van Los Angeles om een vlucht te maken met de privéjet van Jay-Z. Delevingne zag er zeer onverzorgd uit. Ze droeg zelfs geen schoenen en wandelde rond op haar sokken. Volgens bronnen arriveerde de Britse ook twee uur te laat voor haar vlucht. Ze had ingevallen ogen met donkere kringen en zoog geregeld aan een rookpijp. Het 30-jarige topmodel leek ook niet in staat om haar bewegingen te controleren, waardoor ze haar telefoon geregeld op de grond liet vallen. Ze oogde zenuwachtig en onrustig. Verder was het model maandagavond ook niet aanwezig op de Emmy Awards, in tegenstelling tot haar andere ‘Only Murder in the Building’-collega’s.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Cara Delevingne ziet er de laatste tijd niet zo goed uit. © SPLASH / BACKGRID

Volledig scherm Cara Delevingne ziet er de laatste tijd niet zo goed uit. © SPLASH / BACKGRID

Het noorden kwijt

Enkele dagen geleden stuurde het 30-jarige model dan weer haar kat naar de lancering van haar eigen modecollectie. De collectie, een eerbetoon aan de overleden ontwerpen Karl Lagerfeld, ging door in het chique restaurant Saga in het Financial District in New York. Delevingne deelde op sociale media wel dat ze trots was op haar nieuwe collectie, maar in ‘real life’ liet Cara zich niet zien. Het zorgwekkende gedrag van het model is ondertussen ook al een tijdje aan de gang. Kort na haar dertigste verjaardag eind augustus deed Cara al enkele opvallende uitspraken in ‘Stylist’. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik er nog zou zijn”, klonk het onder meer. “Ik kon niet wachten om 30 te worden, want een twintiger zijn is f*cking moeilijk. Eigenlijk ben je nog een tiener, maar is het de bedoeling dat je al volwassen bent. En dan vertelt iedereen je dat dit de beste jaren van je leven zijn.”

En ook eerder dit jaar, tijdens de Billboard Music Awards in mei, stelden fans van het model zich al vragen. Cara maakte destijds wel heel duidelijk dat ze fan was van Megan Thee Stallion. De Britse was de hele avond niet weg te slaan bij de zangeres. Toen Stallion de rode loper betrad, lag het model op de loer en stond ze op de achtergrond van al haar foto’s. Op een gegeven moment liep Cara zelfs de rode loper op om de sleep van Megans jurk op te tillen. Later die avond stak Delevingne nog haar tong uit nabij het gezicht van Megan en onderbrak ze de conversaties die de zangeres had met andere artiesten.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Cara tijdens de Billboard Awards. © FilmMagic

Eind juli was Cara dan weer te gast bij de talkshow ‘Live With Kelly And Ryan’ om haar rol in de serie ‘Only Murders In The Building’ te promoten, maar uiteindelijk waren het haar gekneusde benen en ‘vreemde’ manier van doen die besproken werden op sociale media. “Ze kon niet stil blijven zitten, was overdreven spraakzaam en praatte razendsnel”, klonk het in Amerikaanse media. “Ze wreef ook non-stop over haar handen gedurende het hele interview.” Eerder deze zomer gedroeg Cara zich ook redelijk vreemd op het populaire festival Burning Man in de woestijn van Nevada. Bronnen vertelden achteraf aan ‘MailOnline’ dat het model geen gebruikt gemaakt heeft van de aanwezige faciliteiten, zoals de douche, en dat ze geen enkel eetkraampje bezocht heeft.

Dringend rust nodig

Dat de familie van het model zich zorgen maakt, komt dan ook niet als een verrassing. Cara’s oudere zus Poppy is al overgevlogen naar Los Angeles om een oogje in het zeil te houden. Afgelopen vrijdag werd ze gefotografeerd in de buurt van Cara’s woning. Het 36-jarige model vertelde aan de aanwezige pers dat haar zus het goed doet, maar haar lichaamstaal vertelde een ander verhaal. En Cara’s zus is niet de enige die het model deze week een bezoekje gebracht heeft, want ook Margot Robbie werd er donderdag gezien. De Australische actrice had volgens getuigen moeite om haar emoties onder controle te houden. “Ze zijn ervan overtuigd dat ze een paar weken rust nodig heeft. Geen alcohol of geen feestjes. Wat ze nodig heeft, zijn warme, gezonde maaltijden”, klinkt het in ‘The Sun’. “Cara is een slimme vrouw, maar ze heeft af en toe advies nodig.”

(Lees verder onder de video.)

Maar wat veroorzaakt het bizarre gedrag van het model? Enkele jaren geleden, in 2017, maakte Delevigne bekend dat ze ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) heeft. Personen met ADHD hebben vaak moeite om zich te concentreren en zijn over het algemeen sneller afgeleid. Daarnaast vertonen ze af en toe ook impulsief of onrustig gedrag. Het feit dat Cara Delevingne ADHD heeft, zou haar gedrag dus deels kunnen verklaren, maar de omgeving van het model vreest toch dat er meer aan de hand is. Het is namelijk niet de eerste keer dat het 30-jarige topmodel met moeilijke omstandigheden te maken krijgt.

Toen Cara nog maar een kind was, kreeg ze al een eerste trauma te verwerken. Haar moeder Pandora kampte met een zware verslaving. In een poging om haar kinderen te beschermen, ging de vrouw af en toe zelfs apart wonen. Een beslissing die een grote invloed had op haar jongste dochter. “Ik probeerde een kind op te voeden en wou ervoor zorgen dat iedereen in orde was. Het voelde niet verkeerd. Maar als ik terugkijk, denk ik: ‘Oh, misschien had ik haar niet in die positie mogen zetten’”, aldus Pandora in een eerder interview. Op 15-jarige leeftijd kreeg Cara uiteindelijk een zenuwinzinking. “Alles wat ik nog geen plaatsje had gegeven, kwam naar boven. Ik had geen idee hoe ik hiermee moest omgaan. In plaats van rustig te ademen of een momentje voor mezelf te nemen, probeerde ik mezelf bewusteloos te slaan door met mijn hoofd tegen een boom te stoten.”

Diep ongelukkig

In de jaren die volgden stapelden alsmaar meer problemen zich op. Het Britse model, die zichzelf identificeert als panseksueel, worstelde jarenlang met haar seksualiteit. “Ik had moeite om mijn weg te vinden. Daarnaast voelde ik mij vaak alleen”, gaf ze in het verleden toe. Naar eigen zeggen kon ze wel rekenen op de steun van haar oudere zussen Poppy en Chloe. Al bleek dat uiteindelijk niet voldoende te zijn. “Ik moest op eigen houtje ondervinden wie ik precies was. Mijn zoektocht is ook nog steeds niet voorbij en zal waarschijnlijk nog mijn hele leven duren.”

Enkele jaren geleden vond Cara wel een manier om aan haar problemen te ontsnappen. De Britse werd op jonge leeftijd ontdekt door Sarah Doukas van het modellenbureau Storm. Al snel werden Cara Delevingne en de camera beste vrienden. In 2012 werd Cara gebombardeerd tot de nieuwe it-girl van de modewereld. In totaal stond het Britse model al vijftien keer op de cover van ‘Vogue’. Daarnaast leende Cara in het verleden al vaak haar gezicht aan enkele bekende merken zoals Dior en Puma.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Cara Delevingne samen met de inmiddels overleden modeontwerper Karl Lagerfeld tijdens Paris Fashion Week in 2014. © REUTERS

Delevingne was dan wel een veelgevraagd model, het vele werken begon al snel zijn tol te eisen. Na enkele jaren voelde de Britse zich niet langer goed in haar vel. “Na een tijdje had ik door dat een carrière als model zowel fysiek als mentaal niet goed was voor mij. Ik moest gewoon andere dingen proberen.” Daarnaast gaf Cara, die in totaal zo’n 50 miljoen dollar verdiende met haar modellenwerk, aan dat geld haar niets kon schelen. “Geld is niet alles. Plots bereik je een punt waarop je denkt: ‘Oh, ik heb veel geld verdiend, maar ik voel mij diep ongelukkig en alleen.’” In een ander interview gaf ze dan weer toe dat ze niet langer voldoening haalde uit haar werk. “Het geeft geen voldoening. Totaal niet. Zeker omdat je vaak het gevoel krijgt dat je stem niet gehoord wordt.”

Veel onzekerheden

Uiteindelijk besloot Cara het over een andere boeg te gooien en ruilde ze de catwalk in voor een filmset. “Ik heb altijd al geweten dat ik actrice wilde worden. Al sinds ik nog maar een kind was.” De eerste grote rol van het Britse model kwam er in 2015 met de film ‘Paper Towns’. In de jaren die volgden, speelde Cara ook nog mee in films zoals ‘Suicide Squad en ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’. En ook in het tweede seizoen van de komische serie ‘Only Murders In The Building’ duikt Cara op. Al is niet iedereen even enthousiast over haar acteerprestaties in de reeks. Mogelijks voelt het 30-jarige model zich dus onzeker over haar professionele toekomst.

(Lees verder onder de tweets.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op professioneel vlak kreeg het model het dus hard te verduren, maar ook over het privéleven van de Britse valt wat te zeggen. Delevingne is, na haar breuk met Ashley Benson in 2020, al zo’n twee jaar single. Veel mensen uit haar omgeving hebben onlangs echter nieuw liefdesgeluk gevonden. Twee van haar goede vriendinnen, Rita Ora en Anya Taylor-Joy, zijn onlangs getrouwd. Daarnaast zou ook het contact onderling verwaterd zijn. Ook haar vriendschap met Selena Gomez, met wie ze een matching tattoo liet zetten, is niet meer wat het geweest is. En dan hebben we nog Sienna Miller. In januari werd het model nog al knuffelend gespot met Miller, maar deze laatste zou ondertussen de liefde gevonden hebben in de armen van iemand anders, het jonge model Oli Green. Volgens een bron zou Cara dus het gevoel hebben dat haar vrienden en voormalige geliefden haar in de steek laten.

Cara’s gevoel van eenzaamheid zou ook alleen maar versterkt worden door haar woonsituatie. Het Britse model heeft haar woning in Los Angeles, die ze vier jaar geleden met haar zus Poppy kocht, verkocht. Een vriendin van het model zegt nu dat Cara zich “overbodig” voelt. “De drukte van de afgelopen maanden begint zijn tol te eisen", klink het in ‘The Sun’. “Ze heeft dringend rust nodig.” En ook fans van het model maken zich ernstig zorgen. “Deze vrouw heeft hulp nodig” en “Ik stuur Cara zoveel liefde, want Hollywood is een donkere plek en ze heeft duidelijk mensen nodig die om haar geven”, zijn slechts enkele van de vele reacties op sociale media. Sommige volgers van het model vrezen zelfs dat de Britse drugs gebruikt. “Kunnen we haar alsjeblieft helpen in plaats van foto’s van haar te nemen? Het is duidelijk dat ze drugs gebruikt. Jullie hebben werkelijk geen respect.”

LEES OOK: