Bittere voogdijstrijd tussen Olivia Wilde en Jason Sudeikis: “Hij probeert mij in de schulden te steken”

Vrijdag werden in de rechtbank de nodige stekeligheden uitgewisseld tussen Wilde en Sudeikis. Zo beweert de regisseur dat haar ex-verloofde haar in de schulden probeert te steken door te blijven procederen. “Jason kan het zich veroorloven om te blijven procederen. Olivia kan dit niet", klonk het bij de advocaten van Wilde. “Hij lijkt van plan om alles wat hij kan tegen de muur te gooien, om te zien wat blijft hangen. Dit verzoek, om te stoppen met de ‘California Parentage’-actie, is slechts een voorbeeld daarvan.” De ‘California Parentage’-actie bepaalt dat hun kinderen in Californië moeten blijven wonen. In de gerechtelijke documenten, verkregen door ‘The Daily Mail’, beschuldigt Wilde de acteur er ook van met “slechte bedoelingen" te handelen over de toekomst van hun kinderen.

Sudeikis had verzocht om de zaak naar New York te verplaatsen, maar Wilde beweerde dat de hoorzitting in Los Angeles zou moeten plaats vinden. De rechter was het met de regisseur eens en oordeelde dat de zaak in Californië moest blijven. Vlak daarna diende de acteur een nieuwe motie in. Hij wilde de ‘California Parentage’-actie stopzetten. Wilde zei eerder al dat de kinderen in Californië wonen en dat er voor hen geen reden is om te verhuizen. “We zouden vanaf half januari naar een gezinstherapeut in Californië gaan. Ik dacht dat de voogdijstrijd op een vriendelijkere, respectvollere manier zou worden afgehandeld”, aldus de regisseur.

Volledig scherm Olivia Wilde, Jason Sudeikis, Otis Sudeikis en Daisy Sudeikis in 2018. © WireImage

Affaire met Harry Styles

Het paar ontmoette elkaar voor het eerst in 2011. Twee jaar later, in 2013 verloofden ze zich. Het jaar daarop verwelkomde het duo hun eerste kind: Otis (8). In oktober 2016 kregen ze een dochter: Daisy (6). In 2020 bevestigden Wilde en Sudeikis dat ze uit elkaar waren gegaan. In oktober 2022 klapte een voormalige nanny (anoniem) uit de biecht over de pijnlijke breuk. Zo vertelde de ex-nanny aan ‘The Daily Mail’ dat Wilde een affaire had met Harry Styles, tijdens haar relatie met Sudeikis. De ‘Don’t Worry Darling’-regisseur had altijd gezegd dat zij en Sudeikis uit elkaar zijn gegaan aan de start van het jaar 2020. Waarna ze naar eigen zeggen in oktober dat jaar pas een relatie kreeg met Styles. Maar volgens de nanny was dat helemaal niet waar. Zij beweerde dat het koppel tien maanden later pas uit elkaar ging, nadat Sudeikis de berichten tussen Styles en zijn verloofde had gelezen op haar Apple Watch.

