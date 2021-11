Biografie van Avicii beschrijft hoe dj ten onder ging: “Hij is niet tegen de muur gelopen, hij is er dwars doorheen gegaan”

Film Mel Gibson gaat vijfde deel ‘Lethal Weapon’ regisseren

Mel Gibson kruipt voor de aankomende film ‘Lethal Weapon 5’ in de rol van regisseur, maar ook in die van acteur. Dat heeft de 65-jarige acteur bevestigd tijdens een evenement afgelopen weekend. De productie moet ergens in 2022 van start gaan. Dat meldt The Sun.

15 november