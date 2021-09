BINNENKIJKEN. Waanzinnige kunstcollecties en 24 badkamers: dit zijn de duurste villa’s van Hollywood (deel 1)

Celebrities Beyoncé blaast 40 kaarsjes uit: wat zal de zangeres nog allemaal doen in de toekomst?

5 september Op je veertigste een carrière hebben als zangeres, actrice, filmmaker en zakenvrouw. Niet veel vrouwen hebben het op hun CV staan, maar voor Beyoncé is het pure realiteit. Dit weekend mag het popicoon 40 kaarsjes uitblazen. Maar ook in de tweede helft van haar leven blijft de zangeres knallen. Zo zal ze nieuwe muziek uitbrengen en wil ze ook actief blijven in de businesswereld. “Mijn wens voor de toekomst is om alles te blijven doen waarvan iedereen denkt dat ik het niet kan doen.”