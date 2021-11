BINNENKIJKEN. Voormalige Hollywood-appartement van Marilyn Monroe te koop voor 2,15 miljoen euro

CelebritiesOp zoek naar een nieuwe woning in Hollywood en iets meer dan twee miljoen euro op zak? Dan heb je geluk, want het luxeappartement in Los Angeles dat ooit toebehoorde aan de legendarische actrice Marilyn Monroe staat te koop. Het pand is een penthouse-appartement in de Granville Towers, een locatie waar al heel wat celebrities hun intrek namen.

De Granville Towers zijn ontworpen door Leland Bryant in 1930, die koos voor een typerende Franse Normandische stijl. De mondaine woning waar Monroe woonde, is 189 vierkante meter groot en bestaat uit twee slaapkamers en twee spa-badkamers met ligbad. Het penthouse heeft hoge plafonds en talrijke ramen. Daardoor heb je een magnifiek uitzicht over de bergen.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © The Luxury Level

Volledig scherm © The Luxury Level

Wie houdt van luxe, zal zich zeker thuis voelen in het pand. Naast de high society-badkamers is er ook een geavanceerde eetkamer met kroonluchter en een keuken met professionele apparatuur. De bewoners van de Granville Towers hebben ook toegang tot een zwembad, spa, clubhuis, binnenplaats, tuin en parking. Daarnaast is er ook 24/7 een portier aanwezig.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © The Luxury Level

Volledig scherm © The Luxury Level

Volledig scherm © The Luxury Level

Het luxueuze appartement behoorde ooit toe aan Marilyn Monroe. De iconische actrice zou in de herfst van 1954 naar het appartement verhuisd zijn nadat ze honkbalspeler Joe DiMaggio had verlaten. Lang bleef ze er niet, want het jaar erop trok ze naar New York City om acteerlessen te volgen en haar bedrijf Marilyn Monroe Productions te leiden. Later kwam ze wel terug naar Los Angeles en kocht ze een landelijk huis in Brentwood, waar ze in 1962 op 36-jarige leeftijd stierf na een overdosis medicijnen.

Het sekssymbool van de jaren vijftig is niet de enige die in de luxueuze penthouse in Hollywood woonde. Voordat de huidige eigenaar het in 2003 kocht, was het appartement eigendom van ‘Arrested Development’-actrice Portia De Rossi, ook bekend als de vrouw van Ellen DeGeneres. Ook de Britse rocklegende David Bowie, Rock Hudson, en Nora Ephron woonden vroeger in de Granville Towers.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Portia de Rossi en Ellen DeGeneres - David Bowie © GC Images/REUTERS

Wie zijn naam graag toevoegt aan het lijstje van inwoners van de Granville Towers, moet wel diep in de buidel tasten. Het pand kost zo’n 2,49 miljoen dollar (2,15 miljoen euro). Maar volgens makelaar Amanda Lynn is het absoluut een koopje, vertelt ze aan aan Mansion Global. “Het huis straalt de oude Hollywood-charme, macht en glamour uit.”

LEES OOK: