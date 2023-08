BINNENKIJKEN. Voormalige (geheime) woning van Liberace staat te koop voor 3,60 miljoen dollar

celebrities Beyoncé steunt Lizzo tijdens concert na beschuldi­gin­gen wangedrag: “Ik hou van je, Lizzo!”

De publieke opinie lijkt gekeerd te zijn tegen Lizzo, die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag door ex-werknemers. Zelfs Beyoncé zou de naam Lizzo niet meer over haar lippen krijgen, volgens eerdere berichten, want tijdens haar Renaissance-tour somde ze Lizzo’s naam niet langer op tussen andere vrouwelijke rolmodellen tijdens ‘Break My Soul’. Maar blijkbaar viel daar niks achter te zoeken, want tijdens haar recente optreden in Atlanta riep de zangeres dat ze van Lizzo houdt, zo blijkt uit een video die circuleert op Amerikaanse media.