BINNENKIJKEN. Voor deze villa betaalt Paris Hilton 150.000 dollar per maand

"Ik spendeerde dagelijks 2.600 dollar aan drugs": Public Ene­my-rap­per hangt eigen vuile was buiten

Achttien jaar lang worstelde Flavor Flav (63) met verslavingen, maar intussen is de legendarische rapper - bekend van hiphopgroep Public Enemy - twee jaar nuchter. Een opluchting voor z’n omgeving, maar ook financieel een opsteker. De rapper spendeerde namelijk jaarlijks zo’n miljoen dollar aan z’n verslavingen. Het is niet de enige zwarte bladzijde uit de biografie van Flavor Flav, want de man werd meermaals beschuldigd van huiselijk geweld en belandde verschillende keren in de gevangenis. “Maar of ik het nu anders zou doen? Nee hoor.”