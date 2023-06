BINNENKIJKEN. Rod Stewart verkoopt villa met eigen voetbalveld en 19 badkamers voor 65 miljoen euro

De villa in Europese stijl werd in de jaren 90 voor hem ontworpen door de beroemde architect Richard Landry, die destijds ook de huizen van Mark Wahlberg en (nu ex-koppel) Tom Brady en Gisele Bündchen tekende. Naast een apart gastenverblijf beschikt het uitgestrekte terrein over een ingebouwde barbecue, het obligate zwembad en zelfs een voetbalveld. Voor de hoofdingang met zuilen trekt een monumentale fontein de aandacht.

Volledig scherm © MLS / BACKGRID

De in Londen geboren rocker keerde in 2016 definitief terug naar Engeland met zijn derde vrouw Penny Lancaster (52, foto) en hun zonen Alastair (17) en Aiden (12). Het gezin woont in Essex, net buiten Londen. De jongens zitten op school in de buurt. Rod heeft wel nog een ‘buitenverblijfje’ in de Verenigde Staten, met name in Palm Beach, Florida. Volgens intimi is hij volop bezig met de regeling van zijn nalatenschap. Hij voert ook gesprekken om zijn muziekcatalogus te verkopen.

Volledig scherm © MLS / BACKGRID

Met de verkoop van deze villa doet Stewart wel serieus wat profijt: destijds kocht hij de grond voor een dikke 11 miljoen euro, en nu verkoopt hij het dus voor 55 miljoen meer.

Volledig scherm De dressing waar ontelbaar veel paar schoenen in passen. © Ryan Lahiff/Douglas Elliman / ME

In het huis zijn er dertien slaapkamers en maar liefst negentien badkamers, waarvan twee volledig in het marmer. Andere opvallende ruimtes in de woning zijn een speakeasy bar de wijnkelder, de meerdere garages voor auto’s en motors, de volwaardige keuken buiten.

Volledig scherm Eén van de twee badkamers die volledig uit marmer bestaan. © Ryan Lahiff/Douglas Elliman / ME

Volledig scherm De speakeasy bar. © Ryan Lahiff/Douglas Elliman / ME

Wie deze gigantische villa koopt, wordt dan ook de buurman van sterren als Justin Bieber, The Rock, Adele en Denzel Washington. Zij wonen ook in ‘Beverly Park’, één van de duurste ‘gated communities’ in Beverly Hills.

Volledig scherm © Ryan Lahiff/Douglas Elliman / ME

Volledig scherm Het interieur van de villa is klassiek Engels ingericht. © MLS / BACKGRID

Behalve het grote zwembad, een ingebouwde barbecue en een gigantisch haardvuur liet Stewart ook nog een voetbalveld aanleggen op het gigantische domein.

Volledig scherm © Ryan Lahiff/Douglas Elliman / ME

LEES OOK.