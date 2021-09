BINNENKIJKEN. Robbie Williams zet Engels landhuis te koop voor bijna 8 miljoen euro

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Van immense ranch tot ‘bunker’ in Malibu: dit zijn de luxueuze eigendom­men van Kanye West

24 september Kanye West (44) heeft z'n vastgoedportfolio nog wat verder uitgebreid, en dat met een optrekje in ons eigenste Belgenlandje. De Amerikaanse superster heeft namelijk een luxueus appartement gekocht op de Kanaal-site van de gerenommeerde kunsthandelaar en binnenhuisarchitect Axel Vervoordt (74). De nieuwe aankoop is echter slechts één van de vele groteske eigendommen die de rapper bezit. Van een ranch in Wyoming tot een ‘bunker’ in Malibu: in deze optrekjes kan de superster tot rust komen.