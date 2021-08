BINNENKIJKEN. Rihanna verhuurt haar luxueuze villa in Beverly Hills voor een riant bedrag

Celebrities Zo reageert de man van Nicole Kidman op haar seksscènes

10 augustus Nicole Kidman (54) is al enkele jaren een van de pioniers in Hollywood. De actrice heeft een rijkgevulde carrière die soms gepaard gaat met hevige seksscènes. Onder meer in de HBO-serie ‘Big Little Lies’ en ‘The Paperboy’ deelt de actrice het bed met co-sterren. In het privéleven is Kidman getrouwd met Keith Urban (53), maar hij kan gelukkig goed omgaan met die scènes. “Hij weet niet echt wat ik aan het doen ben”, grapte Nicole Kidman.