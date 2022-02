BINNENKIJKEN. Richard Gere verkoopt de ranch waar hij trouwde en gaat ‘kleiner’ wonen

Film Tom Holland heeft van één ding spijt na zijn rol als ‘Spi­der-Man’: “Zelf zou ik er kapot van zijn geweest”

Tom Holland (25) kruipt nu al enkele jaren in de huid van Spider-Man. Hij nam het pak en de rol als superheld over in 2015, van medeacteur Andrew Garfield. De twee werden in de recentste film, ‘Spider-man: No Way Home’ herenigd op (en naast) het scherm. De uitgelezen kans, aldus Holland, om iets goed te maken waarvan hij al jaren spijt heeft: geen contact opnemen met Garfield.

7 februari