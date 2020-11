BINNENKIJKEN. Reese Witherspoon is haar brave imago beu en verkoopt haar boerderij voor 5,6 miljoen euro

Royalty Nederland­se filmjourna­list doet bijzondere onthulling: “Julia Roberts was smoorver­liefd op koning Wil­lem-Alexander”

25 november Zie je het al voor je, actrice Julia Roberts (53) aan de zijde van de Nederlandse koning Willem-Alexander (53)? Volgens filmjournalist René Mioch had het nochtans gekund. “Julia was vroeger smoorverliefd op onze vorst”, biecht hij op in Het Parool.