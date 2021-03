BINNENKIJKEN. Pamela Anderson verkoopt haar strandhuis in Hollywood: “Ik ga terug naar mijn roots”

Celebrities Acteur Yaphet Kotto, de eerste zwarte Bond-schurk, overleden op 81-jarige leeftijd

16 maart De Amerikaanse acteur Yaphet Kotto is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende media. Een doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt. Kotto werd wereldberoemd als Dr. Kananga in de Bond-film ‘Live And Let Die’ uit 1973. Hij was de eerste zwarte schurk in de geschiedenis van 007.