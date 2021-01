BINNENKIJKEN. Op straat gezette ex van Phil Collins neemt wraak en verkoopt zijn spullen aan dumpingprijzen

CelebritiesHet ijzer smeden als het heet is, zo luidt het gezegde. Nu ze uit het huis dat ze met ex-man Phil Collins (69) deelde is vertrokken, zet Orianne Cevey (46) meteen een karrenvracht spullen te koop. Volgens de New York Post organiseert Orianne al een veiling bij Kodner Galleries waarbij onder meer een gouden plaat en verschillende awards van Phil onder de hamer gaan.

De plaat is voor album ‘The Principle Of Moments’ van Robert Plant dat uitkwam op het label van Phil, en gaat in de verkoop voor amper 100 dollar. Voor datzelfde bedrag kunnen kopers ook “verschillende prijzen van Phil Collins” bemachtigen. In de catalogus wordt niet duidelijk om welke awards het precies gaat.

Een woordvoerder van Orianne laat aan de krant weten dat nu ze kleiner gaat wonen, ze de Marie Kondo-methode uit de bekende Netflixserie heeft toegepast om eens flink de bezem door haar spullen te halen. “Dat werkte heel bevrijdend voor Orianne. Ik bedoel, ze heeft 5.000 paar schoenen en maar twee voeten, ze kan ze niet allemaal dragen!”

Uit het huis gezet

De verkoop van Phils spullen is de zoveelste nieuwe ontwikkelingen in de oorlog die het ex-koppel uitvecht. Deze week kreeg de zanger zijn 23 jaar jongere ex-vrouw ook al definitief uit zijn landhuis in Miami. Collins zette de riante villa van 10.769 vierkante meter meteen te koop en heeft naar verluidt een koper gevonden die er bijna 33 miljoen euro voor wil betalen.

Cevey woonde al een langere tijd in het enorme landhuis van de 69-jarige Britse zanger en drummer. Die was niet echter opgezet toen hij erachter kwam dat zijn ex een nieuwe liefde had en samen met hem in het gigantische optrekje woonde. Toen Collins meldde dat ze moest verhuizen, veranderde ze alle beveiligingscodes, plaatste ze bewakingscamera’s rond het pand en huurde ze gewapende bewakers in. De advocaten van Collins reageerden woest en spraken van een “gewapende bezetting en overname”.

Volledig scherm Een blik op de villa van Phil Collins. © Photo News

Stevige rechtszaak

Cevey spande daarnaast een rechtszaak aan waarin ze een bedrag van 16 miljoen euro van haar voormalige man eiste. Volgens haar de helft van de waarde van het optrekje. De rechter vond echter dat de twee kemphanen hun geschil buiten de rechtbank moesten oplossen. Cevey moest wel onmiddellijk stoppen met wilde verhalen te verspreiden over hun scheiding. De rechter ging akkoord met een verzoek daartoe van de advocaten van de zanger.

In de rechtszaak rond haar deel van het huis diende Cevey documenten in waarin ze claimde dat Phil tijdens hun laatste jaren samen maandenlang niet douchte, zijn tanden nooit poetste, te veel dronk en niet meer in staat was seksueel te presteren. Omdat zij niet getrouwd waren, ging de rechtszaak puur om het eigendom van het huis. De rechter kwam tot de conclusie dat de claims niet relevant waren en dus uit de zaak geschrapt moesten worden

Volledig scherm Een blik op de villa van Phil Collins. © Photo News

Geld kwijt

Collins, die altijd heeft gezegd nooit meer naar het huis terug te willen, heeft volgens diverse media een koper gevonden die bereid is er bijna 33 miljoen euro voor te betalen. Orianne eiste in de rechtszaak de helft van de opbrengst, maar of ze dat ook daadwerkelijk krijgt is nog maar de vraag. De advocaat van Collins liet eerder weten dat daar wel een goede oplossing voor wordt gevonden.

Collins en Cevey gingen in 2006 uit elkaar, maar kwamen in 2016 toch weer samen. In 2008 betaalde de zanger haar een slordige 40 miljoen euro. Cevey zou dat geld inmiddels zo goed als zijn kwijtgeraakt.

Volledig scherm Een blik op de villa van Phil Collins. © Photo News

